Жительница Владивостока поборется за корону на международном конкурсе Queen Peacemaker World

23 декабря в Москве состоится финал международного конкурса Queen Peacemaker World (Королева Миротворец), где Владивосток будет представлять Хотова Кристина, сообщают «Вести:Приморье».

Победительница конкурсов красоты, модель модных и благотворительных показов, хореограф, кандидат в мастера спорта по спортивно-бальным танцам. В прошлом - артист Приморской краевой филармонии. В 2021 году примет участие в международном конкурсе, который пройдёт в Болгарии.

Занимается благотворительностью, волонтёр фондов. Организатор и участник движений, акций в защиту животных.

Queen Peacemaker World (Королева Миротворец) - это конкурс красоты, который пропагандирует идеи мира через культурное единство женщин всех поколений посредством искусства, красоты, политики, бизнеса и науки.

Идея создания конкурса рождена стремлением к укреплению международных миротворческих традиций, к расширению опыта гуманистической деятельности выдающихся женщин мирового сообщества, к поддержке норм толерантности и взаимовыгодного диалога между странами и поколениями.

В конкурсе примут участие 25 женщин со всей страны в возрасте от 18 до 35 лет. Из обязательных условий: наличие высшего образования, участие в общественно-полезной деятельности, наличие рекомендательного письма, модельная внешность, отсутствие видимых шрамов, татуировок, уголовных и административных правонарушений.

Оценивать результаты деятельности и внешний вид конкурсанток будет звездное жюри, среди которого будут дизайнеры, модельеры, звезды эстрады и общественные деятели.

В призовом фонде заявлены не только материальные поощрения, но и контракты с мировыми брендами, а также посещение миротворческих бизнес-конференций и благотворительных балов в 2021 году и возможность представить Россию на международном конкурсе.

Пожелаем удачи Кристине, которая представит наш город.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]