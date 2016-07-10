ДТП спровоцировало пробку на 3-й Рабочей

Во Владивостоке в районе 3-й рабочей собирается пробка, сообщают «Вести:Приморье».

О ситуации на дороге в этом районе рассказал в одном из инстаграм-аккаунтов очевидец. Авария попала в поле видеорегистратора.

На Красного Знамени столкнулись два автомобиля. Другим участникам движения приходится снижать скорость и выезжать на встречную полосу, при этом пересекая двойную сплошную.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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