На трассе во Владивосток собирается пробка из-за ДТП

На трассе, в районе поворота на Чайку при движении в сторону Владивостока, собирается пробка, сообщают «Вести:Приморье».

Об этом сообщает в одном из приморских пабликов очевидец аварии. Мужчину поясняет, автомобили играли в «догоняшки». На видео видно, стоят на «аварийках» три автомобиля.

Мужчина обращается к приморцам с просьбой, соблюдать правила и не превышать скорость. При этом желает всех хорошего дня.

Детали аварии уточняются.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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