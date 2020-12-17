Готовность номер один: пресс-конференция Владимира Путина пройдет по-новому

Шахматная рассадка, маски и перчатки — в условиях пандемии пресс-конференция Владимира Путина пройдет в новом формате. Это существенно изменит привычный ритм мероприятия: броские наряды, мягкие игрушки, кричащие лозунги на плакатах — все это, скорее всего, не сработает для привлечения внимания. Глава государства будет находиться в резиденции в Ново-Огарево, журналисты и фотографы расположатся в нескольких пресс-центрах. Бороться за место поближе бессмысленно. Но в этом есть и свои плюсы, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на РИА Новости.

В зал Центра международной торговли — туда, где каждый год собирались более полутора тысяч человек (в 2019-м — 1895, это рекорд), соревнуясь за выгодные места в зале, на сей раз пустят только 247 журналистов. Таковы санитарные требования.

Участников пресс-конференции разделили на группы по федеральным округам. В Центре международной торговли разместятся представители иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах будут свои площадки — откроются за два с половиной часа до начала. В Москве — за три с половиной. Но если для столицы основное действие стартует в полдень, то, например, для Владивостока это будет уже вечер.

Пресс-служба Кремля все же напомнила о запрете плакатов.

На сей раз выделиться будет непросто. Впрочем, насчет надписей на масках ничего не говорили. И журналисты, приходившие в шлемах танкистов или костюме космонавта, и перчатки смогут использовать творчески.

Задать вопрос в пресс-центре — не единственная возможность высказаться. Обозначить проблему можно было и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения. Шестого декабря приступил к работе кол-центр, операторам которого диктовали вопросы. Сообщения обрабатывали волонтеры Общероссийского народного фронта.

Россиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: продлят ли льготную ипотеку, поднимут ли пенсии, остановят ли рост цен на продукты. Волонтеры услышали много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Интересуются, где и как сделать прививку. Родители школьников волнуются из-за дистанционного обучения. Врачи хотят узнать, сохранятся ли дополнительные выплаты, их пациенты переживают из-за стоимости лекарств.

Региональные журналисты, как правило, поднимают местные проблемы: остановившиеся заводы, задолженность по зарплате, недострой, плохие дороги, обветшавшие поликлиники. Часто приглашают президента на открытие какого-нибудь спортивного комплекса или инфраструктурного объекта.

Политики тоже не остаются в стороне.

"Возмущение граждан по дистанту достигло предела, — говорил журналистам лидер КПРФ Зюганов. — Почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское и советское образование?"

В ЛДПР поинтересовались: "Почему не исполняются нормы закона о беспрепятственном доступе депутатов в следственные изоляторы?" В одном из них с июля находится их однопартиец, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Пресс-секретарь президента России не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы "Роскосмоса" и бывшего сотрудника газеты "Коммерсант" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене.

Пожалуй, ни одна пресс-конференция не обходилась без разговора о внешней политике. В этом году таких тем предостаточно.

Чуть больше месяца назад полыхала горячая точка на постсоветском пространстве — Нагорный Карабах. Война длилась больше сорока дней, погибли тысячи. "Десятки тысяч ранены, искалечены. Послушайте, это же не кино. Это трагедия, которая происходит в жизни с конкретными людьми, с конкретными семьями. Поэтому прекращение кровопролития — это главный результат", — говорил в ноябре Путин.

Несомненно, на пресс-конференции затронут результаты выборов президента США. На днях Путин поздравил с победой Джо Байдена. При этом Дональд Трамп до сих пор не признал поражения.

Стоит ожидать и вопросов о ситуации в Белоруссии, где акции протеста после победы Александра Лукашенко продолжаются до сих пор, наиболее массовые — по воскресеньям. В последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.

В прошлом году президент прокомментировал возможность изменения Конституции. Путин говорил, что это допустимо только после "хорошей подготовки и глубокой дискуссии", причем поправки не должны затрагивать фундаментальных положений. Через полгода это вынесли на всероссийское голосование. Глава государства также обсудил социально-экономические проблемы Дальнего Востока, спад рождаемости, оплату труда врачей, госрегулирование интернета, дело журналиста Ивана Голунова.

Новый формат общения с прессой напоминает обновленную версию прямой линии, которой, к слову, в этом году не было. Там стало уже привычным участие губернаторов и министров — проблемы, озвученные россиянами в эфире, тут же находили своих адресатов. Сейчас главы регионов заявили, что будут смотреть пресс-конференцию в рабочих кабинетах и готовы оперативно ответить на любые вопросы.

Телевизионщики отводят на эфир примерно три часа.

Напомним, «Вести:Приморье» сообщали, ГТРК «Владивосток» заканчивает последние приготовления в телестудии, из которой журналисты Дальневосточного федерального округа выйдут на связь с Владимиром Путиным в рамках большой ежегодной пресс-конференции Президента России. В прямом телемосту с Москвой примет участие 51 дальневосточный журналист.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]