Во Владивостоке начинается выдача губернаторских новогодних подарков (АДРЕСА)

Во Владивостоке завтра, 18 декабря, начнется выдача губернаторских новогодних подарков. Они положены всем детям в возрасте от 3 до 7 лет и школьникам 1-4 классов, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Детям от 3 до 7 лет, посещающим дошкольные образовательные учреждения, и учащимся 1-4 классов сладкие подарки будут вручать на новогодних утренниках в детсадах и школах.

Родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, подарки можно будет получить в административно-территориальном управлении Первореченского района (для жителей Первореченского и Советского районов), административно-территориальном управлении Фрунзенского района (для жителей Фрунзенского и Ленинского районов), в библиотеке № 6 (для жителей Первомайского района).

При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]