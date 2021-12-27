Родителей владивостокских малышей приглашают за новогодними подарками

Во Владивостоке завершается выдача новогодних подарков для воспитанников детских садов в возрасте от трех лет и учеников начальных классов, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии. Как отметили в городском управлении образования, всего подготовили более 56 тысяч подарочных наборов. Их получат 26 тысяч дошкольников и более 29 тысяч ребят из начальных классов.

На сегодняшний день сладкие наборы забрали не все – еще в четырех школах остались подарки для малышей, которые стоят на очереди в детский сад. Родители могут забрать их до 28 декабря включительно до 16:00.

«Если ребенок стоит на очереди в детский сад в определенном районе, то родители могут получить подарок на него, придя с документами в школу, закрепленную для выдачи подарков в этом районе», - уточнили специалисты.

Подробности можно уточнить в городском управлении образования по адресу: Адмирала Фокина, 11 или по телефону 253-46-72.

Для детей Первореченского района подарки можно забрать в школе №38 по адресу: проспект 100-летия Владивостоку, 29а. Узнать есть ли подарок для вашего ребенка можно, позвонив по телефонам: 236-32-34 и 246-46-13.

Ребята из Первомайского района могут получить подарки в школе № 50. Родители могут забрать их по адресу: Олега Кошевого, 26, подробности по телефону: 260-31-85.

Для малышей из Ленинского района подарки можно забрать в школе № 40 по адресу: Толстого, 54. Подробности можно уточнить по телефонам: 226-81-31 и 226-80-94

Дети Советского района могут получить подарки в школе №61 по адресу: Бородинская, 27. Родители могут уточнить информацию по телефону: 232-56-34.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]