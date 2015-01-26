Материнским капиталом разрешат гасить ипотеку военнослужащим

Совет Федерации одобрил 16 декабря закон, возвращающий возможность для военнослужащих направлять средства материнского капитала на погашение ипотеки, сообщают «Вести:Приморье».

Документ разработан группой депутатов фракции ЛДПР. Изменения предлагается внести в Закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Благодаря поправкам военнослужащие смогут направить средства маткапитала на погашение своих обязательств по ипотечным кредитам, пишет «Парламентская газета».

В 2019 году из перечня организаций, предоставляющих ипотечные займы с использованием маткапитала, были исключены иные организации, неподведомственные Банку России и другим госорганам, осуществляющие предоставление займов по договору кредита, исполнение обязательства по которому обеспечивалось ипотекой, отметила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ирина Петина. Целью ограничений было предотвращение хищения средств маткапитала при их направлении на погашение ипотеки на улучшение жилищных условий.

В то же время в правах оказались ограничены военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы. Парламентарии предлагают включить в этот перечень организации, предоставляющие ипотечные займы в соответствии с требованиями единого института развития в жилищной сфере.

«Предлагаемые поправки позволят всем лицам, имеющим права на меры государственной поддержки семей, имеющих детей, направить средства материнского (семейного) капитала на погашение своих обязательств по заключенным с законными участниками рынка ипотечного потребительского кредитования договорам кредита (займа)», — говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, в Приморье 230 миллионов рублей с начала года направлено семьям из краевого бюджета на расходование средств регионального материнского капитала по рождению третьего (последующего) ребенка. 67 миллионов из них на счета получателей поступили в ноябре.

Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, за 10 месяцев сертификаты на выплату оформили около 2,2 тысячи приморских семей. Почти 1,5 тысячи многодетных получателей уже воспользовались средствами выплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]