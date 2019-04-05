"Девушка с веслом": новое фото владивостокской "мороженки" взбудоражило Сеть

Современную трактовку знаменитой скульптуры "Девушка с веслом" представила одна из "мороженок" на своей странице в Инстаграм, - сообщает "Вести: Приморье".

Девушка опубликовала фото, на котором она с лопатой в руках в проруби.

"Помните, я просила глушить меня лопатой, если я начну хайпить в проруби. Ну так это.. лопату я нашла 😂", - написала девушка на своей страничке first_devchina.

Поколонники "мороженок" отозвались на публикацию бурными комментариями:

"А теперь обратите внимание на современную трактовку известнейшей скульптуры "Девушка с веслом"",

"Зимняя версия",

"Тебе подойдёт с зеркалом и помадой, и феном в руках, 😝не выходя из проруби",

"Без сырой сайры во рту хайп не работает",

"Подумал что дно от снега убираешь",

"Рыбу лопатой надо на лед вычерпывать", "Бери больше, кидай дальше",

"Так себя из проруби не вытащить. Нужна точка опоры. Еще Архимед об этом говорил",

"Желающих вытянуть, я думаю, достаточно. Восхищаюсь. Шикарно выглядите".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]