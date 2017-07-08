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В Приморье прекращены поиски Марианны Грищенко
Прекращены поиски Марианны Грищенко в Приморье.
Напомним, 24-летняя жительница Владивостока ушла из дома 15 декабря и давала о себе знать.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25, девушка найдена, благодаря распространению ориентировки. Марианна жива и невредима.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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