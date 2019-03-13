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Вчера, 19:17

15-летняя школьница пропала в Приморье

15-летняя школьница пропала в Приморье

Источник фото: primpoisk25

Дарья Щелкова, 15 лет (2005 г.р.), проживающая в Дальнегорске, 27 декабря 2020 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не известно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

Приметы: на вид 15 лет, рост 160 см, волосы вьющиеся длиной до лопаток.

Была одета: черный пуховик с белыми полосами на плечах, бордовые брюки, бежевая шапка, черно-белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:


8 (42373) 3 – 21 – 71 – МО МВД России «Дальнегорский» или 102 – полиция
8 914 721 22 32– волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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