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В Приморье пропала девочка со шрамом на шее
2 сентября 2020 года в 15.00 16-летняя Эмилия Лисенкова, проживающая в Находке, ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.
Приметы: на вид 16 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, волосы темные длиной до плеч, глаза серо-зеленые, на шее имеется шрам.
Была одета: темная ветровка, черная футболка, черные джинсы, черные кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,
просим позвонить по телефонам:
8 (4236) 69 – 67 – 44 , 69 – 67 – 45, 66 – 12 - 02 – ОМВД России по г. Находке или 102 – полиция
8 914 718 77 02, 8 914 721 22 32 - волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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