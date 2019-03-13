Вчера, 21:43
Воспитанница реабилитационного центра пропала в Приморье
16-летняя Яна Глушенкова, проживающая в селе Покровка Октябрьского района, 25 декабря 2020 года ушла из КГОБУ «СРЦН с. Покровка» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.
Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные.
Была одета: черная куртка с капюшоном зеленого цвета, серые штаны, черные кроссовки.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:
8 (42344) 5 –89 – 77 – ОМВД России по Октябрьскому району или 102 – полиция
8 914 721 22 32 – волонтеры
или написать на почту primpoisk25@gmail.com
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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