Воспитанница реабилитационного центра пропала в Приморье

16-летняя Яна Глушенкова, проживающая в селе Покровка Октябрьского района, 25 декабря 2020 года ушла из КГОБУ «СРЦН с. Покровка» и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

Приметы: рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные.

Была одета: черная куртка с капюшоном зеленого цвета, серые штаны, черные кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка, просят позвонить по телефонам:

8 (42344) 5 –89 – 77 – ОМВД России по Октябрьскому району или 102 – полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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