В Приморье разыскивают 14-летнюю школьницу





14-летняя Наталья Левина, проживающая в Дальнегорске, 18 октября 2020 года около 14 часов ушла из дома по адресу ул. Пионерская, 66 и до настоящего времени ее местонахождение не известно, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на primpoisk25.

Приметы: на вид 15 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы русые волнистые.

Была одета: розовая толстовка, черный жилет, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении подростка,

просят позвонить по телефонам:

8 (42373) 3 – 21 – 71 – МО МВД России «Дальнегорский» или 102 – полиция,

8 914 721 22 32– волонтеры

или написать на почту primpoisk25@gmail.com.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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