Оскорбленная автоледи из Владивостока вызвала обидчика на разговор

Неизвестный обкидал яйцом автомобиль возле дома по ул. Некрасовской, 90 во Владивостоке, - сообщает "Вести: Приморье".

Видимо кому-то не понравилось, как хозяйка автомобиля припарковала свое авто. В ответ девушка вызвала обидчика на разговор.

"Уважаемые жители дома по улице Некрасовская, 98. Какому-то... человечку очень мешала моя машина, припаркованная возле второго подьезда и, конечно, ничего умнее этот человечек не придумал, как разбить яйцо на лобовое. Так вот знай, мерзкий ты д...к!!!! Пульт от шлагбаума у меня есть! И я не заезжаю туда, так как этот шлагбаум часто ломается! И ставлю я машину где придётся!!! А позавчера я заехала (шлагбаум убрали, и его временно нет) потому что несла тяжелые пакеты. Но ты, человечек с мозгом от курицы посчитал, что твоё место заняли... Позвони, поговорим! 89242303125", - оставила девушка обращение в паблике dpskontrol125rus.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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