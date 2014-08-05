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«Пожар на миллионы»: Несколько машин сгорели ночью на охраняемой стоянке во Владивостоке

«Пожар на миллионы»: Несколько машин сгорели ночью на охраняемой стоянке во Владивостоке

Источник фото: dpskontrol125rus

Происшествие произошло в 3:30 на улице Каплунова, сообщают «Вести:Приморье».

На стоянке загорелись несколько автомобилей. На место пожара прибыли расчеты пожарной техники. На кадрах видно, сгорели три рядом стоящих машины.

«Ну и кто говорил, что на стоянке безопасней, чем на придомовой территории? Или же это была неправильная стоянка?».

«Безопасно в том случае, когда поджог из вне или чтобы машину не вскрыли и не сняли что нибудь. А тут видимо самовозгорание, так полагаю».

«Стоянщику 3 машины придется купить».

«Нет, стоянка не несет никакой ответственности за утрату или повреждение машин, а лишь предоставляет машиноместо».

«Как жаль владельцев!».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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