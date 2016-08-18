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"Разборки браконьеров?": стоянка катеров выгорела в Приморье

"Разборки браконьеров?": стоянка катеров выгорела в Приморье

В ночь на понедельник несколько катеров сгорели дотла на побережье в бухте Новгородская в Хасанском районе Приморском крае, сообщают подписчики "Вести:Приморье".

Судя по кадрам, в вечернее время на необорудованной стоянке маломерных судов вспыхнул мощный пожар, в результате которого пострадали не менее пяти катеров.

Официальные органы пока никак не комментируют данное происшествие. По мнению экспертов, хорошо знакомых с ситуацией, нынешний инцидент - это очередной эпизод войны криминальных групп, занимающихся браконьерством в Хасанском районе Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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