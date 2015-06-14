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Появилось видео столкновения катеров в Тайланде, при котором погибли и пострадали россияне

Появилось видео столкновения катеров в Тайланде, при котором погибли и пострадали россияне

Источник фото: telegram-канал телеканала 360

Опубликованы предполагаемые кадры столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. Видеозаписью поделился один из пользователей Twitter, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ura.news.

На кадрах видно, как два судна плывут навстречу друг другу на высокой скорости. В конечном итоге они сталкиваются. Также опубликованы фотографии последствий инцидента. Передняя часть одного из катеров оказалась полностью разбита.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что при столкновении двух катеров в Таиланде пострадали 22 человека и двое погибли. Ими оказались 12-летний мальчик и шестилетняя девочка из России.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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