Дети погибли при столкновении катеров, подтвердили в посольстве в Таиланде

Больница на острове Пхукетподтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет в столкновении скоростных катеров утром в понедельник, сообщают "Вести:Приморье".

Об этом сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин, отмечают РИА-Новости.

"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет", - сообщил агентству дипломат.

В настоящее время "Вести:Приморье" пытаются установить, если ли среди пострадавших жители Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru