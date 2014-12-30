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Дети погибли при столкновении катеров, подтвердили в посольстве в Таиланде

Дети погибли при столкновении катеров, подтвердили в посольстве в Таиланде

Источник фото: russian.rt.com

Больница на острове Пхукетподтвердила посольству РФ в Таиланде гибель двух российских детей 6 и 12 лет в столкновении скоростных катеров утром в понедельник, сообщают "Вести:Приморье".

Об этом сообщил заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин, отмечают РИА-Новости.

"Больница, в которую доставили пострадавших в столкновении россиян, подтвердила гибель двух российских детей шести и двенадцати лет", - сообщил агентству дипломат.

В настоящее время "Вести:Приморье" пытаются установить, если ли среди пострадавших жители Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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