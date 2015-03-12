Спортсмены из Приморья завоевали золото и серебро на международном турнире по паратхэквондо

Три золотых и одну серебряную медаль взяли на международном турнире по паратхэквондо в Хорватии в составе национальной сборной команды России спортсмены из Приморья, сообщают «Вести:Приморье».

На международном онлайн-турнире 2020 года 1ST INTERNATIONAL PARA TAEKWONDO OPEN, который состоялся в Хорватии, сборная Приморского края по паратхэквондо краевой Федерации спорта лиц с ПОДА Артём Моисеенко и Кристина Шебаева в дисциплине Пхумсэ P50 в составе национальной команды Российской Федерации завоевала три золотых и одну серебряную медаль.

По итогам этого турнира участие приморцев принесло в копилку национальной сборной команды России по паратхэквондо две золотых медали в парном выступлении в паре Артём Моисеенко и Кристина Шебаева в дисциплине P50 wheelchair classes - Para Pair и P50 wheelchair classes - Para Pair Freestyle. В одиночном выступлении P50 wheelchair classes золотую медаль взял Артём Моисеенко и серебро у Кристины Шебаевой.

Главный тренер сборной команды России Жанна Щербакова прекрасно подготовила, вдохновила и замотивировала всю сборную команду России по паратхэквондо на отличный результат. Спортсмены от души выразили огромную благодарность прекрасному главному тренеру и пожелали Жанне Васильевне в наступающем новом 2021 году здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]