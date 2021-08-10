35 олимпийских медалей Токио завоевали российские спортсмены, проходившие подготовку в Приморье

XXXII летние Олимпийские игры-2020 в Токио завершились. Сборная Олимпийского комитета России заняла пятое место в общемедальном зачете Олимпиады, завоевав 71 медаль. Из них 35 медалей взяли представители сборных команд, проводивших заключительный этап подготовки в Приморье, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, сборная России показала третий результат в истории Олимпиад по количеству выигранных медалей – 71. Национальная команда выигрывала больше наград только в 2004 году в Афинах – 90, в 2000 году в Сиднее – 89.

«Половину всех медалей – 35 наград – выиграли в Токио представители сборных команд ОКР, проводивших заключительный этап подготовки в Приморье, в том числе девять золотых, 13 серебряных, 13 бронзовых», – уточнили в спортивном ведомстве.

Напомним, Олимпиада-2020 проходила в японском Токио с 23 июля по 8 августа. В ней приняли участие около 12,5 тысяч атлетов со всего мира, которые разыграли 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

В Приморском крае предолимпийский этап подготовки проводили 19 национальных команд: по боксу, бадминтону, баскетболу 3х3 (мужчины и женщины), дзюдо, гребле на байдарках и каноэ, легкой атлетике, вольной борьбе (мужчины и женщины), греко-римской борьбе, стрельбе из лука, плаванию, пулевой стрельбе, стендовой стрельбе, триатлону, тхэквондо, художественной гимнастике, водному поло (женщины).

Основными площадками предолимпийских сборов стали спортивный комплекс «Олимпиец», кампус ДВФУ на острове Русский, концертно-спортивный комплекс «Фетисов Арена», кампус Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, стрелково-стендовый комплекс «Стрелок», спортивный комплекс «Динамо» и гребная база в поселке Лозовый Партизанского городского округа.

Медали Олимпиады России принесли мужская и женская команды по баскетболу 3x3, команды по боксу, греко-римской, вольной борьбе, дзюдоисты, пловцы и гимнастки. Российские спортсмены отличились в пулевой стрельбе, в стрельбе из винтовки, лука. В шаге от пьедестала остановились представительницы водного поло, уступив в матче за третье место и в итоге став четвертыми.

Также в составах сборных России на Олимпийских играх выступали трое уроженцев Приморского края. Наибольшего успеха добилась мастер спорта международного класса, Лилия Ахаимова, завоевавшая золотую медаль в командном многоборье по спортивной гимнастике, безупречно выполнив опорный прыжок. Впервые участниками Олимпийских игр стали бадминтонист из Владивостока Сергей Сирант и боксер из Находки Иван Верясов.

Спортсмены и тренеры сборных команд, проводившие подготовку в Приморье, выразили большую благодарность Правительству и губернатору Приморского края за созданные для них отличные условия.

Отметим, с 24 августа по 5 сентября в Токио (Япония) состоятся XVI летние Паралимпийские игры. В Приморском крае к ним будут готовиться национальные паралимпийские команды: по триатлону с ПОДА, стрельбе из лука с ПОДА, гребле на байдарках и каноэ с ПОДА, сборная по паратхэквондо.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]