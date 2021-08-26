В Приморье подрастает достойная смена олимпийским чемпионам по гребле

Юные приморские гребцы завоевали шесть медалей, успешно дебютировав на соревнованиях всероссийского уровня, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. В Краснодаре завершились первенство России среди спортсменов до 17 лет и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 15 лет. Юноши и девушки разыгрывали медали в 36 дисциплинах.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, сборная команда Приморского края по результатам обоих соревнований завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.

Воспитанники Краевой спортивной школы олимпийского резерва (КСШОР) принесли команде четыре медали. Артем Морозов был сильнее всех в байдарке-одиночке на дистанциях 1000 и 5000 метров среди юношей до 15 лет. Серебряную медаль на дистанции 5000 метров в каноэ-одиночке в этой же возрастной группе завоевал Роман Зверев. На первенстве страны бронзовым призером в каноэ-одиночке среди девушек до 17 лет стала Дарья Горбачева.

Двойного успеха добился воспитанник спортивного центра ЦСКА Данил Посохов. Юный гребец выступал на Всероссийских соревнованиях до 15 лет в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 500 и метров, заняв, соответственно, первое и второе места. Причем в спринтерской гонке на 200-метровке он лидировал со значительным преимуществом.

«Команда у нас сильная. Даже те ребята, которые выступали в финалах B, показали хороший результат, соревнуясь с более старшими соперниками. Для многих наших спортсменов это был дебют, и он стал более чем успешен. В целом, по итогам соревнований мы смотрелись достойно», – отметил старший тренер сборной Приморского края по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный тренер России Алексей Капуста.

Подготовили приморских гребцов тренеры Владислав Татаринов, Руслан Бодагов, Алексей Капуста.

Впереди у каноистов Данила Посохова и Дарьи Горбачевой – всероссийские старты, которые состоятся с 26 по 30 августа в Москве, где они выступят в смешанном экипаже.

Отметим, гребля на байдарках и каноэ – базовый вид спорта в Приморье. Спортсмены краевой федерации более семи десятилетий успешно выступают на международных и всероссийских соревнованиях. Приморские гребцы неоднократно добивались самых высоких достижений – становились чемпионами и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы и России.

В поселке Лозовый Партизанского городского округа завершается масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская», которая после окончания работ в этом году превратится в круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и другим видам спорта. Мероприятие реализуется в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». В июле этого года на гребной базе заключительный этап подготовки перед Олимпиадой-2020 в Токио провела сборная России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены и тренеры высоко оценили преобразования на обновленной базе, назвав ее одной из лучших в стране.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]