В Приморье начала подготовку к Паралимпиаде сборная России по триатлону

Во Владивосток прилетела сборная команда России по триатлону с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спортсмены уже начали подготовку к XVI летним Паралимпийским играм в Токио (Япония).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства регионао, сборная по паратриатлону будет проживать и тренироваться в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский до 22 августа. Из Приморья команда отправится сразу в Токио.

Как сообщили в министерстве физической культуры и спорта Приморского края, вся необходимая спортивная база в ДВФУ уже подготовлена к приезду атлетов.

«Паратриатлон включает в себя сразу три дисциплины – плавание 750 метров, велозаезд на 20 километров (велосипед с ручным приводом/тандем/трехколесный велосипед) и забег на 5 километров (гонка на колясках)», – уточнили в спортивном ведомстве.

Уже завтра к паратриатлонистам присоединится национальная сборная по стрельбе из лука с ПОДА, а на следующей неделе во Владивосток прилетят гребцы с ПОДА и паратхэквондисты.

Отметим, XVI летние Паралимпийские игры будут проходить в Токио с 24 августа по 5 сентября в Токио. Российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Паралимпийского комитета России (ПКР). Всего в составе сборной ПКР выступят 242 человека. В программе Паралимпиады в Токио представлены 22 вида спорта, в которых разыграют 539 комплектов наград. Сборная России выступит в 19 видах спорта.

Напомним, ранее в Приморском крае проводили заключительный подготовительный этап к летним Олимпийским играм в Токио 19 российских сборных. Спортсмены, готовившиеся в Приморье, успешно выступили в Японии, завоевав 35 медалей различного достоинства из 71 награды, которые выиграли российские атлеты на Олимпиаде-2020.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]