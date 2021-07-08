Во Владивосток для подготовки к Олимпиаде прибыла национальная команда России по гребле на байдарках и каноэ

Во Владивосток для проведения заключительного этапа подготовки к летним Олимпийским играм в японском городе Токио прибыла национальная команда России по гребле на байдарках и каноэ, сообщают «Вести:Приморье».

Олимпийцев встретил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов. Об этом рассказали в правительстве края.

Сразу после встречи в аэропорту спортсмены отправились в Партизанск.

«Сегодня прилетела сборная команда по гребле на байдарках и каноэ. Прямо из аэропорта они отправились в микрорайон Лозовый Партизанского городского округа. Там будут проходить тренировочные мероприятия на обновленной спортивной базе, которая подготовлена, в том числе и для сборной команды», – сообщил министр спорта края Жан Кузнецов.

По словам тренера олимпийской сборной Дмитрия Адаева, сейчас перед командой стоит основная задача – пройти как можно скорее акклиматизацию и приступить к тренировкам.

«Все необходимое для тренировочного процесса имеется – это обновленная база, хорошие условия, врачи, массажисты. Настроение отличное, настрой боевой, рабочий. Мы планируем первую тренировку уже завтра, она будет втягивающей. Думаю, потребуется четыре-пять дней, затем мы должны уже войти в режим и приступить к нагрузкам, потому что времени не так много, нужно совершенствовать форму и идти дальше. У нас – 24 дня до старта. До 30 июля будем находиться в Лозовом, дальше – вылетаем в Токио. 2 августа у нас начинается наш непосредственный старт на Олимпиаде», – рассказал тренер сборной.

Титулованный российский гребец, многократный чемпион мира и Европы, член олимпийской сборной Виктор Мелантьев в Приморский край приехал в первый раз.

«Гребную базу я видел только по фото, и Иван Штыль нам рассказывал, что нас ждет обновленная база. Я вообще впервые в этой части страны, в основном все соревнования проходят на западе, поэтому мне интересно посмотреть не только базу, но и Владивосток, и Партизанск, если представится такая возможность. Даже если через окошко автобуса, все равно очень интересно», – поделился Виктор Мелантьев.

В Приморье заключительный акклиматизационно-подготовительный этап перед Олимпиадой-2020 в Токио проведут национальные команды по более чем 20 видам спорта. Определенное влияние на такой массовый приезд оказала пандемия.

«Для многих команд в приоритете была Япония, как место подготовки. В тяжелое время Приморский край откликнулся и пришел на помощь, вся необходимая спортивная инфраструктура полностью готова для приема спортсменов. Нужно отдать должное всем, кто непосредственно принимал участие в подготовке спортивных объектов», – подчеркнул министра спорта региона Жан Кузнецов.

Отметим, сборная России по гребле на байдарках и каноэ стала третьей, приехавшей в Приморье для подготовки к Играм в Японии.

Для Приморского края принимать олимпийские команды страны уже не впервой. Здесь вели подготовку к Олимпиадам и чемпионатам мира сборные по различным видам спорта.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]