К приему олимпийской сборной России готовится гребная база в Приморье

Спортивную базу «Олимпийская» на озере Теплое в Партизанском городском округе подготовили к приезду российской сборной по гребле на байдарках и каноэ. Команда проведет здесь заключительный акклиматизационно-подготовительный сбор перед Олимпиадой-2020 в Токио, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В подготовке гребной базы к приезду сборной приняли участие представители краевой федерации гребли на байдарках и каноэ, сотрудники регионального министерства физической культуры и спорта, администрации Партизанского городского округа, Центра спортивной подготовки и Центра адаптивного спорта Приморского края, а также краевой спортивной школы олимпийского резерва и общественных организаций.

«Совсем скоро к нам прибудет олимпийская сборная команда России по гребле на байдарках и каноэ. Спортсмены станут тренироваться в Лозовом с 7 по 30 июля. База “Олимпийская” готова принять атлетов. Здесь установлена современная дистанция, которая полностью идентична той, что будет на Олимпиаде», – сообщил министр спорта Приморского края Жан Кузнецов.

В настоящее время на гребной базе завершается масштабная реконструкция в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», начавшаяся год назад. На модернизацию объекта выделено почти 290 миллионов рублей из федерального бюджета и около 140 миллионов рублей – из краевого.

На озере Теплое смонтирована стартово-хронометражная установка с системой разметки гребной дистанции в соответствии с международными стандартами. Построена финишная вышка, оснащенная самым современным оборудованием. Возведено новое здание гребной базы с номерами для проживания спортсменов, оздоровительно-восстановительным комплексом, столовой, эллингами, административными и техническими помещениями. Рядом оборудована спортивная площадка с защитным навесом, на которой установлены специальные гребные и силовые тренажеры. Вся территория базы благоустроена.

После окончания реконструкции гребной базы в 2021 году в Лозовом появится круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и по другим видам спорта.

Справочно. Гребная база «Олимпийская» была построена в 1988 году для подготовки сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ к летней Олимпиаде в Сеуле. В дальнейшем здесь неоднократно готовились к международным соревнованиям члены сборной России и именитые приморские гребцы, такие как призеры Олимпийских игр Иван Штыль, Георгий Цыбульников и многие другие.

Отметим, в Приморье на заключительный предолимпийский сбор приедет более 20 сборных команд России. Кроме российских спортсменов в крае к Олимпиаде в Японии будут также готовиться сборная команда Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу.

Напомним, XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. По решению международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]