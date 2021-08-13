Губернатор оценил готовность гребной базы в Лозовом

Губернатор Приморского Олег Кожемяко накануне, 12 августа, проверил ход реконструкции гребной базы в поселке Лозовый Партизанского городского округа. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, объект готов практически на 80%, но уже сейчас соответствует всем необходимым требованиям как для тренировок профессионалов, так и для проведения крупных соревнований различного уровня. И уже этим летом база стала одной из площадок заключительного акклиматизационно-подготовительного сбора российских спортсменов перед Олимпийскими играми в Токио.

Как отмечают в министерстве физической культуры и спорта Приморья, реконструкция гребной базы «Олимпийская» в Лозовом ведется в рамках национального проекта «Демография». К настоящему времени техническая готовность объекта составляет 77% – на озере Теплое смонтирована стартово-хронометражная установка с системой разметки гребной дистанции в соответствии с международными стандартами, сооружены финишная вышка, эллинги для хранения лодок, спортивная площадка со специальными гребными и силовыми тренажерами, благоустроена территория.

Губернатор посмотрел, как выглядит база сейчас и в каком состоянии она принимала титулованных спортсменов. Увиденным остался доволен.

«База уже готова с точки зрения проведения всех тренировочных процессов. И наша Олимпийская сборная очень хорошо отзывалась об условиях, которые были созданы для спортсменов. К моменту их приезда уже были сданы эллинги, тренажерный зал, раздевалки, душевые – все, что необходимо для эффективных тренировок», – отметил Олег Кожемяко.

Глава Приморья добавил, что благодаря проведенной реконструкции удалось не только сохранить, но и преумножить весь былой потенциал этого объекта, который по праву может считаться лучшим в своем роде не только на Дальнем Востоке, но и во всей России.

«Сейчас доделывается гостиница на 50 мест, далее появятся диспетчерский пункт, судейская, где можно будет выверять все показания спортсменов до сотой доли секунды. Эта база подходит для проведения международных соревнований любого уровня. Мы вернули и улучшили ее хорошее прошлое – в советское время база отличалась своей высокой технологичностью и возможностью спортсменам заниматься практически круглый год», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Напомним, с 7 по 30 июля на площадке гребной базы в Лозовом проходила акклиматизация национальной олимпийской сборной по гребле на каноэ и байдарках.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]