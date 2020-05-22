Стартово-хронометражную систему международного стандарта установят на новой гребной базе «Олимпийская»

Губернатор Приморья Олег Кожемяко в субботу, 23 мая, побывал в микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа, где накануне стартовала реконструкция гребной базы «Олимпийская», и проверил ход работ по капитальному ремонту местного Дворца культуры, сообщают «Вести:Приморье».

Накануне компания-подрядчик приступила к сносу старого здания гребной базы, построенного более трех десятилетий назад. Глава региона осмотрел демонтажные работы на строительной площадке.

«В Лозовом должна быть построена новая база с тренажерным залом, пунктом питания, гостиницей с 10 эллингами для размещения 50 лодок. Именно здесь будут располагаться спортсмены сборной Российской Федерации, которая поедет на следующий год на Олимпиаду в Токио», – отметил губернатор.

На реконструкцию спортивного объекта в рамках национального проекта «Демография» в 2020-2021 годах будет выделено почти 290 миллионов рублей из федерального бюджета и около 140 миллионов рублей из краевого, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

По словам представителя компании-подрядчика Дмитрия Фисенко, демонтаж здания займет две-три недели.

«Начнем через неделю возведение финишной вышки. Строительство здания гребной базы, бетонной его части и основных каркасов планируем закончить к августу-сентябрю этого года. Затем приступим к внутренней отделке и обустройству фасада. Также параллельно будет идти прокладка наружных сетей: теплоснабжения, водоснабжения, канализации», – добавил он.

На акватории озера Теплое, на берегу которого расположена спортивная база, установят стартово-хронометражную систему с разметкой гребной дистанции в соответствии с международными требованиями, уже закупленную и доставленную из Германии.

Строительно-отделочные работы на гребной базе «Олимпийская» и благоустройство территории должны завершиться в апреле 2021 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]