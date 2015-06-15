Реконструкцию гребной базы в Приморье начнут весной

Строительно-монтажные работы по реконструкции гребной базы «Олимпийская» в Приморье будут начаты в 2020 году – по объекту уже завершены проектные работы, проводится аукцион по выбору подрядчика. Об этом заявил губернатор края в эфире передачи «Прямой разговор с Олегом Кожемяко» 2 февраля.

Целый блок вопросов от приморцев главе региона коснулся темы спорта. Один из них – о ремонте гребной базы в поселке Лозовый Партизанского городского округа. По словам Олега Кожемяко, этот вопрос находится на контроле краевого министерства спорта. Уже завершены работы по подготовке проектно-сметной документации, она прошла экспертизу и получила положительное заключение. Реконструкция предусматривает два этапа – ремонт зданий и установка дистанции на водной глади озера, которую оборудуют в соответствии с международными требованиями.

В настоящее время идет поиск подрядчика, который сможет заняться этими работами. Планируемая дата начала ремонта – 1 квартал 2020 года.

«Мы неоднократно бывали на этой базе, она имеет хорошую славу. Принято решение о реконструкции этого объекта, чтобы наша сборная могла тренироваться в Лозовом и проводить сборы. Надеюсь, что в течение 2020-2021 годов база вновь “оживет”, хоть и в несколько ином облике – здесь появится гостиница, площадка для подготовки спортсменов, стадион. Воспользоваться ей также смогут жители Партизанска и соседних территорий», – обозначил губернатор.

Еще один вопрос коснулся универсальной спортивной площадки в поселке Краскино Хасанского района. Олег Кожемяко подчеркнул, что строительство этого объекта запланировано в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Также будет рассмотрена возможность софинансирования установки хоккейной коробки.

«Дано поручение минспорту края поддержать местных энтузиастов в строительстве хоккейной коробки. Рассчитываю, что органы власти Краскино, Хасанского района и наше профильное министерство учтут просьбы людей», – обозначил глава Приморья.

Губернатор отметил, что по его поручению муниципалитеты в настоящее время проводят анализ существующих площадок, пустующих стадионов. Это, по его словам, делается для того, чтобы создать единый реестр по краю и начать готовить по всем объектам проектную документацию, а в последующие годы заняться их восстановлением.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]