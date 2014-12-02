В Приморье начинается масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская»

В микрорайоне Лозовый Партизанского городского округа начинается масштабная реконструкция гребной базы «Олимпийская», сообщают «Вести:Приморье». После окончания работ она превратится в круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и другим видам спорта. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, на реконструкцию спортивного объекта в 2020-2021 годах будет выделено почти 290 миллионов рублей из федерального бюджета и около 140 миллионов рублей из краевого.

К настоящему времени уже определен подрядчик, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Преобразования в Лозовом будут проходить в несколько этапов. На первом этапе на озере Теплое смонтируют стартово-хронометражную установку с системой разметки гребной дистанции в соответствии с международными требованиями. Установка стоимостью более 48 миллионов рублей, изготовленная в Германии, уже закуплена, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Наличие гребной дистанции со специальными “ловушками” – необходимое требование для подготовки гребцов высокого класса, а также для приезда и проведения тренировочных мероприятий спортсменов национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ перед выступлениями на соревнованиях в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов.

На втором этапе будет снесено старое здание гребной базы и построено новое – с номерами для проживания спортсменов, тренажерными залами и эллингами для хранения лодок, а также финишная вышка.

В настоящее время разрабатывается и проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Энергетик» с укладкой на футбольном поле искусственного газона и специализированного покрытия на беговых дорожках, установкой новых зрительских трибун и уличных тренажеров. Также готовится документация на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории гребной базы и капитальный ремонт гостиницы «Спорт». Эти объекты планируется сделать на последующих этапах.

По словам Жана Кузнецова, после окончания реконструкции гребной базы в апреле 2021 года в Лозовом появится круглогодичный центр спортивной подготовки сборных команд Приморского края и России не только по гребле, но и по другим видам спорта.

«Здесь можно будет проводить тренировочные мероприятия, подготовительные сборы и даже соревнования международного и всероссийского уровня. Кроме того, эти спортивные сооружения будут доступны для занятий жителей Приморья. Ввод в эксплуатацию всех запланированных спортобъектов повысит количество жителей близлежащих населенных пунктов, предпочитающих здоровый и активный образ жизни, а также создаст новые рабочие места, что послужит определенному экономическому росту данной территории», – подчеркнул глава спортивного ведомства.

Справочно. Гребная база «Олимпийская» была построена в 1988 году для подготовки сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ к летней Олимпиаде в Сеуле. В дальнейшем на ней неоднократно к международным соревнованиям готовились члены сборной России и именитые приморские гребцы, такие как призеры Олимпийских игр Иван Штыль и Георгий Цыбульников и многие другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]