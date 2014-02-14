Жителям Дальнего Востока предлагают выбрать название новой авиакомпании

На Дальнем Востоке стартовал конкурс, на котором дальневосточники сами выберут название для Единой региональной авиакомпании, сообщают «Вести:Приморье».

Новое авиапредприятие создается по поручению Президента РФ Владимира Путина с целью повышения транспортной доступности регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), развития местного и межрегионального авиасообщения. Об этом пишет Минвостокразвития.

Участники открытого голосования, которое проводится Минвостокразвития России при поддержке полпредства ДФО, могут выбрать одно из предложенных наименований, либо предложить свой вариант на странице конкурса: aviadv.ru.

«Руководство нашей страны уделяет особое внимание развитию Дальнего Востока. Одним из важных вопросов остается повышение транспортной доступности макрорегиона. Для развития экономики и социальной сферы необходимо улучшить местное и межрегиональное авиасообщение. Именно для этого по поручению главы государства создается дальневосточная авиакомпания. Авиакомпания будет учитывать интересы всего Дальнего Востока. Мы хотим, чтобы в создании авиакомпании приняли участие дальневосточники. Поэтому решили выбрать её название открытым голосованием», - подчеркнул вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Итоги конкурса будут поведены 31 декабря. В этот же день среди участников конкурса будут разыграны сертификаты почетного пассажира на бесплатный авиаперелет между регионами Дальнего Востока, отметили в пресс-службе Минвостокразвития России.

Консолидация авиапредприятий под крылом единой авиакомпании позволит создать единую маршрутную сеть, охватывающую сотни населенных пунктов (в том числе, удаленных и труднодоступных), повысить качество обслуживания пассажиров, сформировать единую ремонтную, обеспечивающую и обслуживающую инфраструктуру, а также центры подготовки летного состава, обновить авиапарк. Для выполнения местных авиаперелетов задействуют 186 воздушных судов, включая новые самолеты российского производства.

Ежегодно новая авиакомпания будет оказывать услуги 2 млн дальневосточников: перевозить до 1,7 млн пассажиров на региональных и межрегиональных и около 300 тыс. человек на местных маршрутах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]