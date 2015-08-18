Клубы черного дыма «накрывают» Владивосток

В соцсетях Приморья разлетаются фото крупного пожара, которых полыхает в районе улицы Снеговой, сообщают «Вести:Приморье».

Вероятнее всего, огонь охватил промышленные постройки. О крупном возгорании сообщили очевидцы. Дым буквально «накрыл» Рудневский мост.

В МЧС по Приморскому краю отметили, звонок о пожаре поступил 21 декабря в 14.03 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивосток. Сообщалось, на улице Снеговой наблюдается задымление.

Прибыв на место происшествия огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Было установлено, что горит складское помещение площадью 600 кв. м. По уточнённым данным площадь пожара составила 350 кв. м.

В 14:42 пожар локализован, в 14.48 - ликвидировано открытое горение. В результате происшествия никто не пострадал.

На тушении пожара задействованы 22 человека личного состава и 7 единиц техники.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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