«Макдоналдс»: во Владивостоке откроются еще две точки общепита

В понедельник, 21 декабря, в ходе открытия во Владивостоке первого на Дальнем Востоке ресторана быстрого питания «Макдоналдс» заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков и генеральный директор ООО «Макдоналдс» Марк Карена подписали соглашение о сотрудничестве между компанией и Правительством региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Первый ресторан быстрого питания открылся в торговом центре «Черемушки», в ближайшее время во Владивостоке откроются еще две подобные точки общепита. В ходе торжественной церемонии Марк Карена уточнил, что это первые рестораны сети на Дальнем Востоке России. Предприятие уже создало 500 рабочих мест в регионе, в будущем их количество должно быть увеличено. Предприятие является резидентом Свободного порта Владивосток. В ближайших планах – привлечь приморских сельхозпроизводителей к поставкам продукции для сети ресторанов. Кроме того, появление сильного конкурента с мировым именем установит более высокую планку в части стандартов предоставления услуг среди местных предприятий общественного питания

«Безусловно, открытие “Макдоналдс” во Владивостоке – это не просто открытие еще одного предприятия общественного питания быстрого обслуживания. Это знаковое событие для многих. Все заведения общественного питания должны будут учитывать наличие столь значимого конкурента и повышать качество услуг. Это сигнал для инвесторов, маркер привлекательности региона для вложений. В конце концов, это новые рабочие места, цепочки поставок, партнерские связи, новые технологии обслуживания и многое другое. Хочу пожелать компании, руководству и всем сотрудникам долгой и плодотворной работы в нашем регионе», – прокомментировал Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]