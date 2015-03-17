Погрануправление ФСБ Приморья ведет контроль за пользованием водных биологических ресурсов

Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю напоминает пользователям ВБР о необходимости соблюдения Правил рыболовства и обязательном уведомлении пограничного органа об осуществлении рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки, сообщают «Вести:Приморье».

Залив Петра Великого богат водными биоресурсами. Ежегодно десятки промышленных пользователей добывают здесь тонны разнообразных даров моря – моллюсков, рыбы, краба и креветки. Согласно действующему законодательству, все уловы должны быть учтены.

В 2020 году сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю проведено порядка 1 тысячи контрольно-проверочных мероприятий в отношении бригад прибрежного лова. Общий объем проконтролированной продукции превысил 1 600 тонн. По результатам мероприятий выявлено около 2 десятков нарушений, связанных с учетом уловов и ведением промысловой документации.

В соответствии с п.9 Правил рыболовства пользователи водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного и (или) прибрежного рыболовства в морских водах с доставкой и выгрузкой уловов водных биоресурсов на берег в живом, свежем или охлажденном виде осуществляют их учет:

в местах добычи (вылова) водных биоресурсов (район, подрайон, промысловая зона, промысловая подзона, координаты, рыболовный (рыбопромысловый) участок)

либо на основе добровольного выбора – в местах доставки и выгрузки уловов водных биоресурсов, указанных в пункте 10 Правил рыболовства (далее – рыболовство с учетом уловов в местах доставки и выгрузки), с соблюдением требований и ограничений, установленных Правилами рыболовства в отношении рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

В соответствии с п.10 Правил рыболовства местами доставки и выгрузки уловов водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки являются:

а) при осуществлении промышленного рыболовства – морские порты РФ и иные места, установленные Постановлением Правительства РФ от 05 марта 2013г. № 184;

б) при осуществлении прибрежного рыболовства – морские порты РФ и иные места, определяемые органами государственной власти прибрежных субъектов РФ - Постановление Правительства РФ от 06 августа 2018 г. № 917.

В силу п.11 Правил рыболовства пользователи, выбравшие осуществление рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки, обязаны уведомить об этом пограничный орган:

не менее чем за трое суток о дате начала периода осуществления рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки;

не менее чем за одни сутки о дате окончания периода осуществления рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки;

не менее чем за 3 часа о времени и месте выгрузки уловов водных биоресурсов в каждом случае выгрузки уловов водных биологических ресурсов в течение периода осуществления рыболовства с учетом уловов в местах доставки и выгрузки.

Рыбакам, осуществляющим рыболовство в акватории залива Петра Великого, необходимо производить уведомление по тел. в г.Владивостоке: 8 (423) 22-13-169; 8 (423) 22-13- 264; 8 (423) 22-29-461 (факс).

Остальные пользователи ВБР должны уведомлять подразделения Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в местах осуществления рыболовства, отметили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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