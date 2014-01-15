Один для всех: принят закон о номере 112 для вызова экстренных служб

Госдума на пленарном заседании приняла закон о введении единого номера 112 для вызова экстренных служб, сообщают «Вести:Приморье».

Инициатива была внесена в нижнюю палату в августе этого года, пишет РИА Новости. Закон призван оптимизировать работу системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112; благодаря этой инициативе будут установлены единые принципы, требования и регламенты создания, функционирования и развития системы.

Кроме того, в законе дается определение системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 (система-112), а также разграничиваются полномочия в области эксплуатации и развития этой системы между федеральными органами исполнительной власти, органами власти субъектов РФ и местного самоуправления, а также организациями, участвующими в создании и эксплуатации системы-112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]