Юрий Трутнев: Компаниям, привлекающим к работе на стройках россиян, окажут поддержку

Компании будут платить за привлечение иностранцев на строительные объекты на Дальнем Востоке, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев на онлайн-форуме «ДФО 2020» во вторник, 22 декабря. В мероприятии принял участие Губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

По словам вице-премьера, сейчас даже на крупных строительных объектах в Дальневосточном федеральном округе 80 % рабочих – иностранная рабочая сила из ближайших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также из бывших республик Советского Союза. При этом граждане России зачастую испытывают проблемы с трудоустройством. Изменить ситуацию, по его мнению, сможет поддержка компаний, привлекающих граждан РФ.

«Обязательно будем делать предложения Председателю Правительства Российской Федерации, а затем подадим согласованные предложения Президенту Владимиру Путину. Мы будем создавать преференции для тех компаний, которые привлекают именно граждан Российской Федерации для работы на стройках. И наоборот, поэтапно заставлять платить за иностранную рабочую силу. Если хочешь, то привлекай, но за это будешь рассчитываться», – заявил Юрий Трутнев.

При этом он отметил, что данные изменения не будут действовать уже по инициированным проектам, потому как это повлияет на их экономику и ухудшит инвестиционные условия.

Также Юрий Трутнев рассказал о работе по достижению показателей национальных проектов. Он подчеркнул, что, по поручению Президента РФ, цели должны быть достигнуты не только в целом по России, но и в каждом регионе.

Так, в Приморском крае уже перевыполнен план по национальному проекту «Жилье и городская среда». По состоянию на 15 декабря, введено в эксплуатацию 570 тысяч квадратных метров жилья из заявленных в рамках национального проекта 510 тысяч.

При этом, чтобы снизить стоимость квадратного метра, Правительство региона проводит большую работу по вовлечению в оборот территорий для перспективного строительства. На данный момент по краю определено почти 2 тысячи гектаров таких земель. Также активно ведется работа по вовлечению в оборот жилищного строительства земель Минобороны и по снятию режима охраны запретной зоны военных лесничеств.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]