"У него нет сердца": на водителя внедорожника обрушился шквал негодующих комментариев в Сети
Необычную сцену, попавшую на видео, активно обсуждают пользователи Сети.
Как сообщает "Вести: Приморье", действие происходит в районе Баляева во Владивостоке. Водитель внедорожника привязал собаку к автомобилю, заставив бежать пса за машиной по довольно оживленной дороге. С какой целью это проделал мужчина, не понятно.
"В районе Баляева, водитель внедорожника дрессирует свою собаку прямо на проезжей части", - написал автор поста на страничке @dpscontrol_125rus, где и было опубликовано видео.
Пользователи Сети обрушились с гневными комментариями в адрес автолюбителя:
«У него нет сердца!!! Забрать собаченку а его посадить за издевательство!!!»,
«Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки»,
«Какой ужас, бедное животное, это не дрессировка, а ломка психики и здоровья»,
«Черт конкретный, интересно посмотреть, как бы он сам машину догонял»,
«Привлечь за жестокое обращение с животными»,
«Почему думаете, что он дрессирует? Он просто не хочет возить ее в машине, это чистое издевательство над животным... Его бы вместо пса на веревке за машиной заставить бежать»,
«Идиотизм процветает! Теперь его очередь так побегать», – негодуют пользователи Сети.
Видео - @dpscontrol_125rus
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