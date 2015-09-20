"У него нет сердца": на водителя внедорожника обрушился шквал негодующих комментариев в Сети

Необычную сцену, попавшую на видео, активно обсуждают пользователи Сети.

Как сообщает "Вести: Приморье", действие происходит в районе Баляева во Владивостоке. Водитель внедорожника привязал собаку к автомобилю, заставив бежать пса за машиной по довольно оживленной дороге. С какой целью это проделал мужчина, не понятно.

"В районе Баляева, водитель внедорожника дрессирует свою собаку прямо на проезжей части", - написал автор поста на страничке @dpscontrol_125rus, где и было опубликовано видео.

Пользователи Сети обрушились с гневными комментариями в адрес автолюбителя:

«У него нет сердца!!! Забрать собаченку а его посадить за издевательство!!!»,

«Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки»,

«Какой ужас, бедное животное, это не дрессировка, а ломка психики и здоровья»,

«Черт конкретный, интересно посмотреть, как бы он сам машину догонял»,

«Привлечь за жестокое обращение с животными»,

«Почему думаете, что он дрессирует? Он просто не хочет возить ее в машине, это чистое издевательство над животным... Его бы вместо пса на веревке за машиной заставить бежать»,

«Идиотизм процветает! Теперь его очередь так побегать», – негодуют пользователи Сети.

Видео - @dpscontrol_125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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