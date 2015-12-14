"Что у этих "корюшек" в голове?": поступок автоледи из Владивостока разгневал Сеть

Поведение автоледи на дороге обсуждают пользователи Сети. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dpscontrol_125rus, женщина остановила автомобиль прямо посредине дороги в районе ТЦ "Черемушки" в Первомайском районе Владивостока, и убежала в неизвестном направлении. Правда, при этом рулевая не забыла включить аварийные огни. Другим автолюбителям пришлось объезжать брошенное авто.

Ситуация была записана на видеорегистратор и опубликована в соцсети, пользователи которой тут же отозвались комментариями:

"Что у этих "корюшек" в голове?",



"Это новый уровень, просто посреди дороги бросила и пошла",

"Таких на улицу выпускать нельзя, не то что авто управлять, каким образом она получила права?",

"Сначала у меня от увиденного было куча матов, но, рассудив, "по логике блондинок", увидела и плюс. Она видимо решила, что её обьедут и справа, и слева, а ещё припаркованные выйдут без проблем, т.к. не заставлены... В принципе даже с умом можно сказать встала😂😂",

"А что так можно было?",

"Находка для подставы",

"Ловите лайфхак",

"Жаль номера не видно. Подпереть ее где-нибудь в городе и сказать я ненадолго".









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]