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До 28 тысяч: Пособие по уходу за ребенком планируют увеличить

До 28 тысяч: Пособие по уходу за ребенком планируют увеличить

Женщинам-военнослужащим планируют вдвое увеличить пособие по уходу за ребенком, сообщают «Вести:Приморье». Такое заявление сделала замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова. Об этом пишет РИА Новости.

"Министерством труда и социальной защиты РФ организована работа по подготовке проекта федерального закона, согласно которому предусмотрено повышение максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком. Размер указанной выплаты для женщин-военнослужащих с нынешних 13504 рублей возрастёт до 27984,66 рублей", - сказала Шевцова, слова которой приводят в Минобороны РФ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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