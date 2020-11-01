Жители Приморья восхищаются поступком сотрудника ДПС

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, которое набирает обороты в Сети, сообщают «Вести:Приморье».

Так, на кадрах видно, сотрудник ДПС во время регулировки на одной из дорог, «волшебным» жезлом остановил движение машин для того, чтобы проезжую часть смогла перейти собака. Вероятно, полицейский обратил внимание на то, что животное прихрамывало, и решил ему помочь.

В комментариях отметили, что это настоящий поступок.

«Этот ДПСник заслужил звание "самый милый дпсник года"».

«Молодец».

«Доброта спасет мир».

«Дай Бог ему здоровья».

«Спасибо добрым полицейским».

«Уверена, многие водители пропускают животных и ещё разговаривают с ними, типа, ну давай, давай, иди уже, видишь, пропускаю)».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]