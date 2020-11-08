«Ой, мама, что это?»: жесткое задержание спецслужбами случайно попало на видео
В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как одну из машин остановили сотрудники ДПС, сообщают «Вести:Приморье».
Дальше все было как в боевике. В поле видеорегистратора случайного очевидца попали действия спецслужб. Все происходило в Уссурийске, в районе Картонного комбината. Одну из машин сотрудник ДПС жестом попросил припарковаться у обочины. Видно, машина остановилась. Неожиданно впереди ей перегородил дорогу микроавтобус, из которого выбежали несколько людей в форме, в балаклавах и с оружием. А сзади пути отхода блокировал седан без номеров.
В комментариях жители Приморья строят догадки, что это было.
Одни говорят - учения, другие предполагают, работали по наводке, ловили наркоторговцев. Есть и те, кто предположил, что это новогодний розыгрыш над кем-то.
«Сейчас рейды - пьяный водитель! Писали в каком то паблике. Они так все праздники будут работать. Сейчас все обьездные такие будут».
«Как в кино».
«Экшн».
«Наркотики скорее всего».
«Ой, мама, что это?».
«Технично сработано».
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