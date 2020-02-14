«Решил освятить»: житель Владивостока рассказал, почему сгорел автомобиль на «Зеленом углу»

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как горит автомобиль, припаркованный на известном авторынке для продажи, сообщают «Вести:Приморье».

«Стали известны подробности сгоревшего автомобиля в районе авторынка "Зелёный угол". Машина долго не продавалась и ускорить этот процесс владелец решил с помощью церковной свечи, но что-то пошло не так», пишет автор поста в паблике.

На кадрах видео, вероятнее всего, снятого очевидцем, видно, хозяин автомобиля, сгоревшего на улице Нейбута, еще что-то пытается спасти из огня. Водитель не спеша подходит к горящей машине и достает оттуда уцелевшие вещи.

В комментариях владельцу авто посочувствовали. Однако отметили, что надо быть осторожнее с огнем.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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