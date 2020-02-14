Новости Общество Видео Происшествия
Сегодня, 17:05

«Решил освятить»: житель Владивостока рассказал, почему сгорел автомобиль на «Зеленом углу»

«Решил освятить»: житель Владивостока рассказал, почему сгорел автомобиль на «Зеленом углу»

Источник фото: скрин видео dps_vl

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно, как горит автомобиль, припаркованный на известном авторынке для продажи, сообщают «Вести:Приморье».

«Стали известны подробности сгоревшего автомобиля в районе авторынка "Зелёный угол". Машина долго не продавалась и ускорить этот процесс владелец решил с помощью церковной свечи, но что-то пошло не так», пишет автор поста в паблике.

На кадрах видео, вероятнее всего, снятого очевидцем, видно, хозяин автомобиля, сгоревшего на улице Нейбута, еще что-то пытается спасти из огня. Водитель не спеша подходит к горящей машине и достает оттуда уцелевшие вещи.

В комментариях владельцу авто посочувствовали. Однако отметили, что надо быть осторожнее с огнем.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме