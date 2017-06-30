Поджог авто во Владивостоке попал на видео

Во Владивостоке 6 января глубокой ночью злоумышленник поджег автомобиль, припаркованный на проспекте Красного Знамени, 29, сообщают «Вести:Приморье».

Момент поджога попал в поле видеокамеры, установленной на здании дома. Видео было опубликовано в одном из приморских пабликов.

«Камера наблюдения зафиксировала момент поджога припаркованной машины на Красного Знамени 29, 6 января около 3 часов ночи»,

пишет автор поста.

Однако в комментариях жители города выразили мнение, что увиденное ничем не поможет хозяину машины. Виден силуэт человека и языки пламени. Найти человека по силуэту вряд ли получится.

«Толку то от этой камеры? Ничего не видно. Силуэт человека и всё. Чем она поможет следствию?».

«Толку от неё. Все равно ничем не поможет. Только время поджога знать... Это моё мнение...».

«Люди кредиты берут, чтобы машину купить, работают, стараются- а тут ***, больная на голову».

«Да не видно совсем ничего».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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