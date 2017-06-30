Поджог авто во Владивостоке попал на видео
Во Владивостоке 6 января глубокой ночью злоумышленник поджег автомобиль, припаркованный на проспекте Красного Знамени, 29, сообщают «Вести:Приморье».
Момент поджога попал в поле видеокамеры, установленной на здании дома. Видео было опубликовано в одном из приморских пабликов.
пишет автор поста.
Однако в комментариях жители города выразили мнение, что увиденное ничем не поможет хозяину машины. Виден силуэт человека и языки пламени. Найти человека по силуэту вряд ли получится.
«Толку то от этой камеры? Ничего не видно. Силуэт человека и всё. Чем она поможет следствию?».
«Толку от неё. Все равно ничем не поможет. Только время поджога знать... Это моё мнение...».
«Люди кредиты берут, чтобы машину купить, работают, стараются- а тут ***, больная на голову».
«Да не видно совсем ничего».
Комментировать: