«Ушел по-тихой»: жители обсуждают видео с аварией

В Снеговой Пади произошла авария, которую спровоцировал нечестный водитель, сообщают «Вести:Приморье».

Момент неприятной ситуации попал в поле видеокамеры, установленной на фасаде. Видно, как две машины пытаются разъехаться на придомовой территории. Грузовик сдавал задним ходом, тем самым освобождая место для маневра малолитражке. Все бы ничего. Но, вероятнее всего, водитель грузовика не рассчитал габариты своего «коня» и задел кузовом припаркованный универсал. Однако удар о другую машину водитель почувствовал, так как, остановив машину, мужчина вышел из кабины, оглядел повреждения разбитой машины, а затем просто сел в машину и уехал. В комментариях отметили - «Ударил и свалил».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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