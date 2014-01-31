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Поджог автомобиля злоумышленником на Пихтовой попал на видео
Во Владивостоке на улице Пихтовой, 21 неизвестный поджег припаркованный автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».
На кадрах видео видно, как мужчина с пакетом в руках спокойным шагом подошел к одному из автомобилей, остановился у него на некоторое время, после чего вспыхнул огонь. Мужчина также спокойно ушел.
Что заставило его совершить такой поступок, неизвестно. В происшествии будут разбираться компетентные органы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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