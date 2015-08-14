«Ребят, горим»: неизвестный ночью поджег автомобиль охранного агентства (видео)

Ночью во Владивостоке на улице Нейбута злоумышленник поджег автомобиль охранного агентства, который был припаркован во дворе жилого дома, сообщают «Вести:Приморье». Об этом происшествиии рассказали очевидцы в whatsapp редакции.

«У нас сегодня ночью какой то злоумышленник поджёг машину охранного агентства, прямо под окнами нашими, вся квартира была в дыму, если бы окна вовремя не закрыли можно было бы и задохнуться. На балконе все в саже. Короче, было очень страшно, повезло, что наши машины далеко стояли».

Причем этот ирод прям на камерах видно как залил тачку бензином, на это место 4 камеры смотрит, сейчас полиция ищет, но вряд ли найдут - маска и капюшон были.

«Уважаемые соседи. Сегодня ночью был совершён умышленный поджог нашей автомашины. Камеры, установленные на нашем офисе, зафиксировали данное преступление. Следственная группа осмотрела место преступления, изъята бутылка с бензином и записи камер наблюдения. Большая просьба ко всем, кто мог что-то видеть подозрительное (машина, человек в капюшоне с закрытым лицом...) в период с 01.25 до 01.35 сообщить в дежурную часть. Просьба к владельцам камер, установленных на домах, поделиться записями за данный период. Приносим извинения за ночное происшествие. ООО ОА «Кедр-безопасность». Тел. 239-29-39». Так прокомментировали ситуацию сотрудники агентства.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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