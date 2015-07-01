Парковка авто у столба вызвала восхищения очевидцев

Во Владивостоке водитель нашел кардинальный способ решения вопроса с парковкой и эвакуацией своего автомобиля, сообщают «Вести:Приморье».

Так в одном из приморских пабликов опубликовано фото, на котором видно, как водитель решил пристегнуть свой автомобиль к столбу с помощью двух замко́в. Такие очень часто используют велосипедисты. Автор поста отметил, машина припаркована под знаком места для инвалидов.

«Данный водитель Subaru припарковался на место для инвалидов, снял госномера, чтобы не оштрафовали, и пристегнулся велозамком, чтобы не эвакуировали. Какое объяснение можно придать данной ситуации?»,

пишет автор поста.

В комментариях отметили, у водителя есть смекалка. Вероятно, это новое решение проблемы. Кто-то предложил, так могли отомстить за то, что припарковал машину в неположенном месте.

«Хитрец, достоин уважения».

«Он просто всегда на шаг впереди».

«Не лень же было». «Он на своём месте стоит)».

«А может его пристегнули?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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