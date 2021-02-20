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Водитель был в салоне: Автомобиль эвакуировали на арест-площадку во Владивостоке

Водитель был в салоне: Автомобиль эвакуировали на арест-площадку во Владивостоке

Источник фото: архивное фото

На арест-площадку увезли автомобиль с водителем в салоне, сообщают «Вести:Приморье».

В одном из приморских пабликов появилось видео, которое снял владелец авто, находясь запертым в своей машине. Эвакуаторщики проигнорировали все слова водителя и просто погрузили машину в кузов.

На кадрах видна съемка из автомобиля, видно, как данная машина находится в воздухе, вероятно, именно в этот момент ее поднимала или опускал кран эвакуатора.

На арест-площадку увезли авто вместе с водителем. Машину припарковали возле ЖД вокзала, к ней тут же подъехал эвакуатор и начал грузить для дальнейшего "этапирования" на арест-площадку. Вместе с водителем. Никакие слова и наличие водителя их не остановили. Пришлось ехать на эвакуаторе, вместе со своим авто, пишет автор поста.

Жители города задаются вопросом, законны ли действия водителя эвакуатора?

«Сотрудников гибдд не было при эвакуации ТС?».

«Если опечатали тебя, то даже не представляю как ее забирать со стоянки, прикол».

«Также незаконно ,как ставить в неположенном месте».

«Похищение , однако».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

 

видео dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 1

  1. Гоцман от 20.02.2021 15:07
    Барыги есть барыги, нужно было мил....полицию вызывать ..

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