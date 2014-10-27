Эвакуатор и сотрудники ДПС забрали машину на глазах водителя

Во Владивостоке улицы Анны Щетининой, 30 произошел инцидент, участниками которого стали сотрудники ДПС, водитель эвакуатора и водитель седана, сообщают «Вести:Приморье».

Автор видео пояснил, водитель седана стоял рядом. Вероятно, просил не забирать машину. Однако автомобиль все-таки погрузили на эвакуатор и увезли.

На ул. Анны Щетининой, 30, инспекторы не хотели отдавать машину, хотя хозяин машины пришёл. Машину в итоге увезли,

пишет автор поста в паблике dps_vl.

Ситуация многим показалась странной. Мнения горожан разделились. Одни говорят, это неправомерно. Другие поясняют, возможно у молодого человека отсутствовали документы на машину.

«Не отдали наверное потому, что не смог подтвердить что он собственник»

«С этим материалом и в прокуратуру, а дальше, в суд».

«Скорее всего это не хозяин. Может родственник, знакомый. Инспектору нужно предъявить сор и водительское. Тогда просто выпишут штраф».

«Возможно он без страховки».

«Без страховки. Тогда пусть выписывают штраф за отсутствие страховки. Эвакуация за её отсутствие не предусмотрена».

«Правильно сделали! Скоро подъезд подопрут выйти нельзя будет, штраф и лишать прав, по другому не понимают!».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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