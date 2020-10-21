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«Лопатой, лопатой»: приморцы обсуждают действия юных помощников

«Лопатой, лопатой»: приморцы обсуждают действия юных помощников

Источник фото: скрин видео mark2_che

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором видно как подростки решили помощь водителю, автомобиль которого оказался под снегом. Вернее, снег мальчишки убирали с капота и лобового стекла. Юные помощники так старались, что не подумали, к чему это может привести. В руках у них были лопаты. Именно ими они долбили снег.

Как оказалось, это был автомобиль незнакомого водителя. Просто ребята решили оказать помощь.

В комментариях отметили, мальчишки просто очень хотели помочь.

«Тимуровцы».

«Откуда детям знать, что так нельзя. Я за девушкой взрослой наблюдала (из окна) , как она стекло со всей дури... чистила. В итоге разбитое стекло и орущий, с пеной у рта, муж».

«Папа будет вне себя от радости».

«Красавчики, нет слов! Не извелись ещё тимуровцы».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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