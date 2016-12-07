“Тянем-потянем”: очередной авто едва не ушел в морские глубины (видео)

Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

В instagram паблике mark2_che опубликовано видео, на котором видно, как в Тавричанке несколько десятков сильных мужчин помогли вытащить ущедщий под лед Suzuki Escudo.

Автомобиль буксует, льдины “ходят ходуном”, но это никак не останавливает жаждущих помочь водителю утопающего автомобиля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru