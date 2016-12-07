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“Тянем-потянем”: очередной авто едва не ушел в морские глубины (видео)

“Тянем-потянем”: очередной авто едва не ушел в морские глубины (видео)

Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».

В instagram паблике mark2_che опубликовано видео, на котором видно, как в Тавричанке несколько десятков сильных мужчин помогли вытащить ущедщий под лед Suzuki Escudo.

Автомобиль буксует, льдины “ходят ходуном”, но это никак не останавливает жаждущих помочь водителю утопающего автомобиля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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