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“Тянем-потянем”: очередной авто едва не ушел в морские глубины (видео)
Очередной автомобиль провалился под лед в Приморье, сообщают «Вести:Приморье».
В instagram паблике mark2_che опубликовано видео, на котором видно, как в Тавричанке несколько десятков сильных мужчин помогли вытащить ущедщий под лед Suzuki Escudo.
Автомобиль буксует, льдины “ходят ходуном”, но это никак не останавливает жаждущих помочь водителю утопающего автомобиля.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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