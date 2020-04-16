Две красотки попались за непристойным занятием в подъезде
В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором за непристойным занятием «засветились» две девушки, сообщают «Вести:Приморье».
В поле видеокамеры попали две девушки, которые решили, что установленная в подъезде дома новогодняя елка должна стать их собственностью. Дамы решили вопрос очень быстро. Забрав украшенную игрушками новогоднюю красавицу, они на ее место поставили елку меньшего размера и без игрушек.
Чем руководствовались девушки, непонятно.
В комментариях приморцы поступок осудили.
«Наши соседи просто ноги приделали бы, без замены? Даже веник обычный спёрли, который специально оставили возле мусоропровода, чтоб подметать, если что упадёт. Не оставили в замен поменьше».
«Что за люди? Что не сделай всё приведут в негодность, намусорят,выбьют,украдут. Общество деградирует....».
«Ещё и дамы».
«Это ужасно».
«Зачем так мелочиться? Неужели, трудно купить елку?».
Комментировать: