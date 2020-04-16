Две красотки попались за непристойным занятием в подъезде

В одном из приморских пабликов опубликовано видео, на котором за непристойным занятием «засветились» две девушки, сообщают «Вести:Приморье».

В поле видеокамеры попали две девушки, которые решили, что установленная в подъезде дома новогодняя елка должна стать их собственностью. Дамы решили вопрос очень быстро. Забрав украшенную игрушками новогоднюю красавицу, они на ее место поставили елку меньшего размера и без игрушек.

Чем руководствовались девушки, непонятно.

В комментариях приморцы поступок осудили.

«Наши соседи просто ноги приделали бы, без замены? Даже веник обычный спёрли, который специально оставили возле мусоропровода, чтоб подметать, если что упадёт. Не оставили в замен поменьше».

«Что за люди?￰ Что не сделай всё приведут в негодность, намусорят,выбьют,украдут. Общество деградирует....».

«Ещё и дамы».

«Это ужасно».

«Зачем так мелочиться? Неужели, трудно купить елку?».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru